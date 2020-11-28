Самгурали - Дила 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 35-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Дила, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Дила
Гори
История личных встреч
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 3
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|20.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|24.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|2 : 0
|07.08.2021
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 3
|11.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|3 : 2
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1