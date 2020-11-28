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Самгурали - Дила 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 35-й тур
Самгурали
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Дила, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Дила
Гори
История личных встреч
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турДила2 : 0Самгурали
28.05.2023Грузия - Высшая лига17-й турСамгурали2 : 2Дила
13.04.2023Грузия - Высшая лига8-й турДила0 : 3Самгурали
03.12.2022Грузия - Высшая лига36-й турДила3 : 0Самгурали
17.09.2022Грузия - Высшая лига27-й турСамгурали0 : 3Дила
20.06.2022Грузия - Высшая лига18-й турДила1 : 0Самгурали
23.04.2022Грузия - Высшая лига9-й турСамгурали0 : 0Дила
24.10.2021Грузия - Высшая лига31-й турДила2 : 0Самгурали
07.08.2021Грузия - Высшая лига22-й турСамгурали1 : 3Дила
11.05.2021Грузия - Высшая лига13-й турДила1 : 2Самгурали
23.11.2023Грузия - Высшая лига34-й тур2 : 2Самгурали
11.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турСамгурали3 : 2
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й тур0 : 0Самгурали
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турСамгурали0 : 2
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й тур2 : 1Самгурали
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турДила1 : 0
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур1 : 2Дила
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й тур1 : 2Дила
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турДила3 : 0
20.10.2023Грузия - Высшая лига30-й тур1 : 1Дила

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