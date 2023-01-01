Телави - Сабуртало 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 35-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Сабуртало, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 3
|13.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 0
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|21.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|07.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 1
|16.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|24.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|3 : 0
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|4 : 0
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|23.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2