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Телави - Сабуртало 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 35-й тур
Телави
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Сабуртало, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турСабуртало0 : 1Телави
28.05.2023Грузия - Высшая лига17-й турТелави0 : 3Сабуртало
13.04.2023Грузия - Высшая лига8-й турСабуртало3 : 0Телави
03.12.2022Грузия - Высшая лига36-й турСабуртало0 : 1Телави
18.09.2022Грузия - Высшая лига27-й турТелави0 : 3Сабуртало
21.06.2022Грузия - Высшая лига18-й турСабуртало1 : 0Телави
23.04.2022Грузия - Высшая лига9-й турТелави0 : 2Сабуртало
07.11.2021Грузия - Высшая лига33-й турТелави2 : 1Сабуртало
16.09.2021Грузия - Высшая лига24-й турСабуртало2 : 1Телави
24.05.2021Грузия - Высшая лига15-й турТелави0 : 2Сабуртало
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й тур3 : 0Телави
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турТелави1 : 2
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й тур4 : 0Телави
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турТелави0 : 1
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турТелави2 : 1
23.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турСабуртало2 : 2
11.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур2 : 1Сабуртало
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турСабуртало0 : 0
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур3 : 0Сабуртало
20.10.2023Грузия - Высшая лига30-й тур1 : 2Сабуртало

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