Гагра - Самтредиа 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 35-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Самтредиа, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|0 : 9
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0