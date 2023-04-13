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Гагра - Самтредиа 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 35-й тур
Гагра
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Самтредиа, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
23.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турСамтредиа3 : 1Гагра
28.05.2023Грузия - Высшая лига17-й турГагра0 : 1Самтредиа
13.04.2023Грузия - Высшая лига8-й турСамтредиа1 : 2Гагра
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й тур1 : 0Гагра
11.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турГагра2 : 1
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й тур3 : 0Гагра
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турГагра1 : 2
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й тур0 : 1Гагра
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й тур0 : 9Самтредиа
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турСамтредиа1 : 2
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й тур0 : 0Самтредиа
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турСамтредиа1 : 3
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й тур2 : 0Самтредиа

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