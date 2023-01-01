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Динамо Тб - Динамо Бт 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 35-й тур
Динамо Тб
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Динамо Бт, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турДинамо Бт2 : 2Динамо Тб
28.05.2023Грузия - Высшая лига17-й турДинамо Тб1 : 2Динамо Бт
12.04.2023Грузия - Высшая лига8-й турДинамо Бт2 : 2Динамо Тб
07.10.2022Грузия - Высшая лига29-й турДинамо Тб1 : 0Динамо Бт
29.06.2022Грузия - Высшая лига20-й турДинамо Бт4 : 1Динамо Тб
03.05.2022Грузия - Высшая лига11-й турДинамо Тб0 : 0Динамо Бт
04.03.2022Грузия - Высшая лига2-й турДинамо Бт3 : 0Динамо Тб
20.10.2021Грузия - Высшая лига30-й турДинамо Бт1 : 1Динамо Тб
01.07.2021Грузия - Высшая лига21-й турДинамо Тб1 : 2Динамо Бт
08.05.2021Грузия - Высшая лига12-й турДинамо Бт1 : 0Динамо Тб
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й тур2 : 2Динамо Тб
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турДинамо Тб4 : 2
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турДинамо Тб4 : 0
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур0 : 2Динамо Тб
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турДинамо Тб0 : 1
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турДинамо Бт3 : 0
11.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур3 : 2Динамо Бт
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турДинамо Бт3 : 0
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур1 : 3Динамо Бт
20.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турДинамо Бт1 : 1

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