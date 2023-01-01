Динамо Тб - Динамо Бт 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 35-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Динамо Бт, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|12.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|07.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|20.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|01.07.2021
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|08.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|4 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|3 : 2
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 3
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1