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Торпедо Кт - Шукура 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 35-й тур
Торпедо Кт
Шукура

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Шукура, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Шукура
Кобулети
История личных встреч
23.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турШукура0 : 0Торпедо Кт
28.05.2023Грузия - Высшая лига17-й турТорпедо Кт1 : 2Шукура
12.04.2023Грузия - Высшая лига8-й турШукура0 : 2Торпедо Кт
07.11.2021Грузия - Высшая лига33-й турШукура0 : 1Торпедо Кт
16.09.2021Грузия - Высшая лига24-й турТорпедо Кт2 : 1Шукура
24.05.2021Грузия - Высшая лига15-й турШукура0 : 2Торпедо Кт
02.04.2021Грузия - Высшая лига6-й турТорпедо Кт0 : 0Шукура
14.10.2017Грузия - Высшая лига29-й турТорпедо Кт3 : 1Шукура
30.07.2017Грузия - Высшая лига20-й турШукура1 : 2Торпедо Кт
09.05.2017Грузия - Высшая лига11-й турТорпедо Кт1 : 0Шукура
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турТорпедо Кт2 : 2
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур1 : 2Торпедо Кт
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турТорпедо Кт0 : 0
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур1 : 2Торпедо Кт
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турТорпедо Кт2 : 0
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турШукура0 : 9
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур4 : 2Шукура
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турШукура1 : 2
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур0 : 1Шукура
20.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турШукура1 : 2

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