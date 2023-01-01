Гояс - Крузейро 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гояс - Крузейро, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гояс
Гояния
Крузейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
|Гуто Феррейра
|Арманду Евангелишта
|Зе Рикарду
|Пауло Аутуори
История личных встреч
|23.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|01.10.2019
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|05.05.2019
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|25.10.2015
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|12.07.2015
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2014
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|25.08.2014
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|12.09.2013
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|27.05.2013
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|5 : 0
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|03.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|23.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|19.11.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0