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Гояс - Крузейро 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Гояс
Крузейро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гояс - Крузейро, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гояс
Гояния
Крузейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
Бразилия Гуто Феррейра
Португалия Арманду Евангелишта
Бразилия Зе Рикарду
Бразилия Пауло Аутуори
История личных встреч
23.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур Крузейро0 : 1Гояс
01.10.2019 Бразилия - Серия А 22-й тур Гояс1 : 0Крузейро
05.05.2019 Бразилия - Серия А 3-й тур Крузейро2 : 1Гояс
25.10.2015 Бразилия - Серия А 32-й тур Гояс0 : 1Крузейро
12.07.2015 Бразилия - Серия А 13-й тур Крузейро1 : 0Гояс
23.11.2014 Бразилия - Серия А 36-й тур Крузейро2 : 1Гояс
25.08.2014 Бразилия - Серия А 17-й тур Гояс0 : 1Крузейро
12.09.2013 Бразилия - Серия А 20-й тур Гояс1 : 2Крузейро
27.05.2013 Бразилия - Серия А 1-й тур Крузейро5 : 0Гояс
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 2 : 1Гояс
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Гояс0 : 1
06.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур 0 : 1Гояс
03.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Гояс0 : 2
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Гояс1 : 1
23.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Крузейро2 : 2
19.11.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур 0 : 1Крузейро
11.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 1 : 0Крузейро
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Крузейро1 : 2
03.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 1 : 0Крузейро

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