Навбахор - Аль-Хиляль 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Навбахор - Аль-Хиляль, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Навбахор
Наманган, Узбекистан
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|18.09.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Узбекистан - ПФЛ 2023
|25-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Узбекистан - ПФЛ 2023
|24-й тур
|3 : 0
|06.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|30.10.2023
|Узбекистан - ПФЛ 2023
|22-й тур
|0 : 1
|27.10.2023
|Узбекистан - ПФЛ 2023
|23-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|14-й тур
|0 : 9
|10.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|13-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 4-й тур
|0 : 2
|03.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|12-й тур
|0 : 2
|27.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|11-й тур
|3 : 1