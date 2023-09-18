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Навбахор - Аль-Хиляль 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа D. 5-й тур
Навбахор
Аль-Хиляль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Навбахор - Аль-Хиляль, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Навбахор
Наманган, Узбекистан
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
18.09.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 1-й тур Аль-Хиляль1 : 1Навбахор
24.11.2023 Узбекистан - ПФЛ 2023 25-й тур 2 : 1Навбахор
11.11.2023 Узбекистан - ПФЛ 2023 24-й тур Навбахор3 : 0
06.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 4-й тур 1 : 3Навбахор
30.10.2023 Узбекистан - ПФЛ 2023 22-й тур Навбахор0 : 1
27.10.2023 Узбекистан - ПФЛ 2023 23-й тур 1 : 2Навбахор
25.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 14-й тур 0 : 9Аль-Хиляль
10.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 13-й тур Аль-Хиляль2 : 0
06.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 4-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
03.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 12-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
27.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 11-й тур Аль-Хиляль3 : 1

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