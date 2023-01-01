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Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
28 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
США Дон Гранато
История личных встреч
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ББаффало Сэйбрз
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
28.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 4Баффало Сэйбрз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Баффало Сэйбрз
26.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Баффало Сэйбрз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 4
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Баффало Сэйбрз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Баффало Сэйбрз
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз

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