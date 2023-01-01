Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
28 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Дон Гранато
История личных встреч
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|28.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2