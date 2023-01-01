Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
28 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Пол Морис
История личных встреч
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|27.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|17.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1