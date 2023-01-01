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Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
28 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
Канада Пол Морис
История личных встреч
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 2Флорида Пантерз
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 2Оттава Сенаторз
28.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Флорида Пантерз
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3Оттава Сенаторз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 4Флорида Пантерз
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 БФлорида Пантерз
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Оттава Сенаторз
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 8Оттава Сенаторз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 6Флорида Пантерз
17.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 1Оттава Сенаторз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1 Б
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4 ОТ
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 1
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 3
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Флорида Пантерз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Флорида Пантерз

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