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Коламбус Блю Джекетс - Бостон Брюинз 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
28 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Бостон Брюинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Бостон Брюинз, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТКоламбус Блю Джекетс
17.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Коламбус Блю Джекетс
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 4Бостон Брюинз
05.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТБостон Брюинз
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 5 ББостон Брюинз
31.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 1Бостон Брюинз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 0Бостон Брюинз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
07.05.2019 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 6-й матч Коламбус Блю Джекетс0 : 3Бостон Брюинз
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Коламбус Блю Джекетс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Коламбус Блю Джекетс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс7 : 3
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Коламбус Блю Джекетс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Коламбус Блю Джекетс
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Бостон Брюинз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 5
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Бостон Брюинз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТБостон Брюинз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2

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