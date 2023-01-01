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Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
28 Ноября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Вегас Голден Найтс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Вегас Голден Найтс
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 7Калгари Флэймз
24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТКалгари Флэймз
19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Вегас Голден Найтс
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 6Вегас Голден Найтс
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 0Вегас Голден Найтс
06.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Калгари Флэймз
09.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5Вегас Голден Найтс
18.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 0Калгари Флэймз
13.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 2Калгари Флэймз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Калгари Флэймз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Калгари Флэймз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТКалгари Флэймз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 Б
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 2
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вегас Голден Найтс
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Вегас Голден Найтс

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