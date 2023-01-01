Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
28 Ноября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|10.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|06.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|09.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|18.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|13.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6