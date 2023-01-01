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Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
28 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Джон Купер
История личных встреч
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 БТампа-Бэй Лайтнинг
10.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 0Колорадо Эвеланш
27.06.2022 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 6-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2Колорадо Эвеланш
25.06.2022 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 5-й матч Колорадо Эвеланш2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
23.06.2022 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 4-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
21.06.2022 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 3-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Колорадо Эвеланш
19.06.2022 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 2-й матч Колорадо Эвеланш7 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
16.06.2022 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
11.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 БКолорадо Эвеланш
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Колорадо Эвеланш
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Колорадо Эвеланш
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Колорадо Эвеланш
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 8Тампа-Бэй Лайтнинг
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТ
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТ
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 4
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг

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