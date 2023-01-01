Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
28 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Джон Купер
История личных встреч
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|10.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|27.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 6-й матч
|1 : 2
|25.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 5-й матч
|2 : 3
|23.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 4-й матч
|2 : 3 ОТ
|21.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 3-й матч
|6 : 2
|19.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 2-й матч
|7 : 0
|16.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 1-й матч
|4 : 3 ОТ
|11.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4