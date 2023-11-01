01:47 ()
Свернуть список

Галатасарай - Манчестер Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
29 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Галатасарай
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Манчестер Юнайтед, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1УругвайврФернандо Муслера
93КамерунзщСаша Боэ
23ТурциязщКаан Айхан
42ТурциязщАбдулкерим Бардакчи
3Испаниязщ Анхелиньо
34УругвайпзЛукас Торрейра
91ФранцияпзТангай Н'Домбеле
53ТурцияпзБарыш Йылмаз
10БельгиянпДрис Мертенс
14Кот-д'ИвуарнпУилфрид Заха
9АргентинанпМауро Икарди
24КамерунврАндре Онана
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
2ШвециязщВиктор Линделёф
5АнглиязщГарри Магуайр
23АнглиязщЛюк Шоу
37АнглияпзКобби Майну
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
28УругвайпзФакундо Пельистри
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17АргентинапзАлехандро Гарначо
9ФранциянпАнтони Марсьяль
Главные тренеры
ТурцияОкан Бурук
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
03.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 2-й турМанчестер Юнайтед2 : 3Галатасарай
30.07.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Июль 2016Манчестер Юнайтед5 : 2Галатасарай
20.11.2012Лига чемпионовГруппа H. 5-й турГалатасарай1 : 0Манчестер Юнайтед
19.09.2012Лига чемпионовГруппа H. 1-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Галатасарай
25.11.2023Турция - Суперлига13-й турГалатасарай4 : 0
11.11.2023Турция - Суперлига12-й тур2 : 1Галатасарай
08.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 4-й тур2 : 1Галатасарай
03.11.2023Турция - Суперлига11-й турГалатасарай2 : 1
28.10.2023Турция - Суперлига10-й тур0 : 1Галатасарай
26.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур0 : 3Манчестер Юнайтед
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турМанчестер Юнайтед1 : 0
08.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 4-й тур4 : 3Манчестер Юнайтед
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур0 : 1Манчестер Юнайтед
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаМанчестер Юнайтед0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close