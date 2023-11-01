Галатасарай - Манчестер Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
29 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Манчестер Юнайтед, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|93
|зщ
|Саша Боэ
|23
|зщ
|Каан Айхан
|42
|зщ
|Абдулкерим Бардакчи
|3
|зщ
|Анхелиньо
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|91
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|53
|пз
|Барыш Йылмаз
|10
|нп
|Дрис Мертенс
|14
|нп
|Уилфрид Заха
|9
|нп
|Мауро Икарди
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
|37
|пз
|Кобби Майну
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|28
|пз
|Факундо Пельистри
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|9
|нп
|Антони Марсьяль
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|2 : 3
|30.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|5 : 2
|20.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|1 : 0
|19.09.2012
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|4 : 0
|11.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|4 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.