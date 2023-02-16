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Севилья - ПСВ Эйндховен 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
29 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 5-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Севилья
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - ПСВ Эйндховен, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщСерхио Рамос
3ИспаниязщАдрия Педроса
20Бразилияпз Фернандо
24ФранцияпзБубакари Сумаре
10ХорватияпзИван Ракитич
21ИспанияпзОливер Торрес
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
1АргентинаврВальтер Бенитес
3НидерландызщДжордан Тезе
5БразилиязщАндре Рамальо
18ФранциязщОливье Боскальи
8СШАзщСерджино Дест
22НидерландыпзЙерди Схаутен
10СШАпзМалик Тилльман
23НидерландыпзЙоей Верман
11БельгияпзЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
27МексиканпИрвин Лосано
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
УругвайДиего Мартин Алонсо
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
03.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 2-й турПСВ Эйндховен2 : 2Севилья
23.02.2023Лига Европы1/16 финала. 2-й матчПСВ Эйндховен2 : 0Севилья
16.02.2023Лига Европы1/16 финала. 1-й матчСевилья3 : 0ПСВ Эйндховен
26.11.2023Испания - Примера14-й тур2 : 1Севилья
12.11.2023Испания - Примера13-й турСевилья1 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 4-й тур2 : 0Севилья
04.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 1Севилья
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 3Севилья
25.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й тур0 : 3ПСВ Эйндховен
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турПСВ Эйндховен4 : 0
08.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 4-й турПСВ Эйндховен1 : 0
04.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й тур0 : 6ПСВ Эйндховен
29.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турПСВ Эйндховен5 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Севилья» — «ПСВ Эйндховен». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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