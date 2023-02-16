Севилья - ПСВ Эйндховен 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
29 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 5-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - ПСВ Эйндховен, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|20
|пз
|Фернандо
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|10
|пз
|Иван Ракитич
|21
|пз
|Оливер Торрес
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|8
|зщ
|Серджино Дест
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|10
|пз
|Малик Тилльман
|23
|пз
|Йоей Верман
|11
|пз
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|27
|нп
|Ирвин Лосано
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Диего Мартин Алонсо
|Петер Бош
История личных встреч
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|23.02.2023
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 0
|16.02.2023
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 6
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Севилья» — «ПСВ Эйндховен». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.