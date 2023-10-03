Бавария - Копенгаген 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Копенгаген, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Лерой Зане
|25
|пз
|Томас Мюллер
|11
|пз
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Камиль Грабара
|22
|зщ
|Петер Анкерсен
|3
|зщ
|Денис Вавро
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|19
|зщ
|Элиас Йелерт
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|33
|нп
|Расмус Фальк
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|10
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|7
|нп
|Виктор Классон
|30
|нп
|Элиас Ашури
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|25.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|0 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|4 : 3
|05.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|2 : 4
|28.10.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 13-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Галатасарай». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.