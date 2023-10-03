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Бавария - Копенгаген 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Бавария
Копенгаген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Копенгаген, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1ГерманияврМануэль Нойер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
10ГерманияпзЛерой Зане
25ГерманияпзТомас Мюллер
11ФранцияпзКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
1ПольшаврКамиль Грабара
22ДаниязщПетер Анкерсен
3СловакиязщДенис Вавро
2НидерландызщКевин Дикс
19ДаниязщЭлиас Йелерт
12ДанияпзЛукас Лерагер
33ДаниянпРасмус Фальк
9ПортугалиянпДиогу Гонсалвеш
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
7ШвециянпВиктор Классон
30ТуниснпЭлиас Ашури
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ДанияЯкоб Неэструп
История личных встреч
03.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 2-й турКопенгаген1 : 2Бавария
24.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 1Бавария
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБавария4 : 2
08.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 4-й турБавария2 : 1
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур0 : 4Бавария
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала2 : 1Бавария
25.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 16-й тур2 : 1Копенгаген
12.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 15-й турКопенгаген0 : 0
08.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 4-й турКопенгаген4 : 3
05.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 14-й тур2 : 4Копенгаген
28.10.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 13-й турКопенгаген4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Галатасарай». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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