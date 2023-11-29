Арсенал - Ланс 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 5-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ланс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Ланс
Ланс, Франция
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|зщ
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|26
|пз
|Нампали Менди
|6
|пз
|Салис Самед
|7
|пз
|Флорьян Сотока
|28
|пз
|Адриен Томассон
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Микель Артета
|Франк Эз
История личных встреч
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|22.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Ланс». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.