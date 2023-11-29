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Арсенал - Ланс 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 5-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Арсенал
Ланс

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ланс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Ланс
Ланс, Франция
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраиназщАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглиянпБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
29ПольшазщПшемыслав Франковски
21МализщМассадио Айдара
26СенегалпзНампали Менди
6ГанапзСалис Самед
7ФранцияпзФлорьян Сотока
28ФранцияпзАдриен Томассон
9ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
03.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 2-й турЛанс2 : 1Арсенал
22.07.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Июль 2016Ланс1 : 1Арсенал
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур0 : 1Арсенал
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турАрсенал3 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 4-й турАрсенал2 : 0
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур1 : 0Арсенал
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала3 : 1Арсенал
25.11.2023Франция - Лига 113-й тур0 : 3Ланс
12.11.2023Франция - Лига 112-й турЛанс1 : 0
08.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 4-й тур1 : 0Ланс
04.11.2023Франция - Лига 111-й тур0 : 0Ланс
28.10.2023Франция - Лига 110-й турЛанс4 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Ланс». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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