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Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур
Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ИспаниязщАльваро Одриосола
6ИспаниязщАриц Элустондо
24ИспаниязщРобен Ле Норман
17ШотландиязщКиран Тирни
4ИспанияпзМартин Субименди
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
23ИспанияпзБрайс Мендес
12РоссияпзАрсен Захарян
19НигериянпУмар Садик
7ИспаниянпАндер Барренечеа
24АвстрияврАлександр Шлагер
70Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
4ПольшазщКамиль Пёнтковски
31СербиязщСтрахиня Павлович
17АвстриязщАндреас Ульмер
10ХорватияпзЛука Сучич
18ДанияпзМадс Бидструп
32ГанапзАманква Форсон
30ИзраильпзОскар Глоч
23ХорватиянпРоко Шимич
19Кот-д'ИвуарнпКарим Конате
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
АвстрияГерхард Штрубер
История личных встреч
03.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 2-й турРед Булл Зальцбург0 : 2Реал Сосьедад
22.02.2018Лига Европы1/16 финала. 2-й матчРед Булл Зальцбург2 : 1Реал Сосьедад
15.02.2018Лига Европы1/16 финала. 1-й матчРеал Сосьедад2 : 2Ред Булл Зальцбург
26.11.2023Испания - Примера14-й турРеал Сосьедад2 : 1
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 3Реал Сосьедад
08.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 4-й турРеал Сосьедад3 : 1
04.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 1
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 1Реал Сосьедад
25.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 15-й турРед Булл Зальцбург3 : 2
12.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 14-й тур0 : 0Ред Булл Зальцбург
08.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 4-й турРед Булл Зальцбург0 : 1
04.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 13-й тур0 : 2Ред Булл Зальцбург
01.11.2023Кубок Австрии1/8 финала1 : 1 4 : 5Ред Булл Зальцбург
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал Сосьедад» — «Ред Булл Зальцбург». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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