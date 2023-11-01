Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Альваро Одриосола
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Киран Тирни
|4
|пз
|Мартин Субименди
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|12
|пз
|Арсен Захарян
|19
|нп
|Умар Садик
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|24
|вр
|Александр Шлагер
|70
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|17
|зщ
|Андреас Ульмер
|10
|пз
|Лука Сучич
|18
|пз
|Мадс Бидструп
|32
|пз
|Аманква Форсон
|30
|пз
|Оскар Глоч
|23
|нп
|Роко Шимич
|19
|нп
|Карим Конате
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Герхард Штрубер
История личных встреч
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|22.02.2018
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|15.02.2018
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|25.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 15-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 14-й тур
|0 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 13-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал Сосьедад» — «Ред Булл Зальцбург». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.