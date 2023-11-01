Реал Мадрид - Наполи 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Наполи, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Наполи
Неаполь, Италия
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|19
|пз
|Даниель Себальос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|11
|нп
|Родриго
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Натан
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Руди Гарсия
История личных встреч
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|07.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
|15.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Наполи». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.