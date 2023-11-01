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Реал Мадрид - Наполи 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Реал Мадрид
Наполи

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Наполи, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Наполи
Неаполь, Италия
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
6ИспаниязщНачо Фернандес
4АвстриязщДавид Алаба
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
15УругвайпзФедерико Вальверде
8ГерманияпзТони Кроос
19ИспанияпзДаниель Себальос
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
11Бразилиянп Родриго
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
3Бразилиязщ Натан
5БразилиязщЖуан Жесус
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ФранцияРуди Гарсия
История личных встреч
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й турНаполи2 : 3Реал Мадрид
07.03.2017Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчНаполи1 : 3Реал Мадрид
15.02.2017Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 1Наполи
26.11.2023Испания - Примера14-й тур0 : 3Реал Мадрид
11.11.2023Испания - Примера13-й турРеал Мадрид5 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й турРеал Мадрид3 : 0
05.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0
28.10.2023Испания - Примера11-й тур1 : 2Реал Мадрид
25.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 2Наполи
12.11.2023Италия - Серия А12-й турНаполи0 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й турНаполи1 : 1
04.11.2023Италия - Серия А11-й тур0 : 2Наполи
29.10.2023Италия - Серия А10-й турНаполи2 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Наполи». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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