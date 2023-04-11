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Бенфика - Интер М 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия);
Бенфика
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Интер М, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Интер М
Милан, Италия
1УкраинаврАнатолий Трубин
8НорвегиязщФредрик Эурснес
30АргентиназщНиколас Отаменди
4ПортугалиязщАнтониу Силва
5Бразилиязщ Морато
87ПортугалияпзЖоау Невеш
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
11АргентинапзАнхель Ди Мария
10ТурцияпзОркун Кёкчю
27ПортугалиянпРафаэл Силва
19ДаниянпКаспер Тенгстедт
1ШвейцарияврЯн Зоммер
36ИталиязщМаттео Дармиан
6НидерландызщСтефан де Врей
15ИталиязщФранческо Ачерби
2НидерландыпзДензел Думфрис
16ИталияпзДавиде Фраттези
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
32ИталияпзФедерико Димарко
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
ИталияСимоне Индзаги
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
03.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 2-й турИнтер М1 : 0Бенфика
19.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчИнтер М3 : 3Бенфика
11.04.2023Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчБенфика0 : 2Интер М
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаБенфика2 : 0
12.11.2023Португалия - Примейра11-й турБенфика2 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 4-й тур3 : 1Бенфика
04.11.2023Португалия - Примейра10-й тур0 : 2Бенфика
28.10.2023Португалия - Примейра9-й турБенфика1 : 1
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 1Интер М
12.11.2023Италия - Серия А12-й турИнтер М2 : 0
08.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 4-й тур0 : 1Интер М
04.11.2023Италия - Серия А11-й тур1 : 2Интер М
29.10.2023Италия - Серия А10-й турИнтер М1 : 0

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