Бенфика - Интер М 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Интер М, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Интер М
Милан, Италия
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|8
|зщ
|Фредрик Эурснес
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|5
|зщ
|Морато
|87
|пз
|Жоау Невеш
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|27
|нп
|Рафаэл Силва
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Симоне Индзаги
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|19.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3
|11.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 2
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0