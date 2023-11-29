Брага - Унион 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Унион, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Унион
Берлин, Германия
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|16
|пз
|Родриго Саласар
|21
|пз
|Рикарду Орта
|14
|нп
|Альваро Джало
|7
|нп
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|3
|зщ
|Пауль Еккель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|8
|пз
|Рани Хедира
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|11
|нп
|Датро Фофана
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Урс Фишер
История личных встреч
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|27.10.2022
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|15.09.2022
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|6 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0