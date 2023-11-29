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Брага - Унион 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Брага
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Унион, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Унион
Берлин, Германия
1БразилияврЛима Матеус
2ИспаниязщВиктор Гомес
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4МализщСику Ньякате
26КолумбиязщКристиан Борха
28ПортугалияпзЖоау Моутинью
16УругвайпзРодриго Саласар
21ПортугалияпзРикарду Орта
14Гвинея-БисаунпАльваро Джало
7Португалиянп Брума
23ФранциянпСимон Банза
1ДанияврФредерик Рённов
4ПортугалиязщДиогу Лейте
31ГерманиязщРобин Кнохе
3ГерманиязщПауль Еккель
6ГерманиязщРобин Госенс
20ТуниспзАисса Лайдуни
8ГерманияпзРани Хедира
28АвстрияпзКристофер Триммель
10ГерманиянпКевин Фолланд
17ГерманиянпКевин Бехренс
11Кот-д'ИвуарнпДатро Фофана
Главные тренеры
ПортугалияАртур Жорже
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й турУнион2 : 3Брага
27.10.2022Лига ЕвропыГруппа D. 5-й турУнион1 : 0Брага
15.09.2022Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турБрага1 : 0Унион
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финала1 : 4Брага
12.11.2023Португалия - Примейра11-й тур0 : 1Брага
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й тур3 : 0Брага
04.11.2023Португалия - Примейра10-й турБрага6 : 1
28.10.2023Португалия - Примейра9-й тур3 : 3Брага
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турУнион1 : 1
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Унион
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й тур1 : 1Унион
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турУнион0 : 3
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала1 : 0Унион

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