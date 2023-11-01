Оренбург - Спартак М 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
29 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Спартак М, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Давид Деограсия
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 0
|19.02.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Февраль 2019
|1 : 1
|28.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 2
|16.09.2016
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 3
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.