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Оренбург - Спартак М 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
29 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Оренбург
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Спартак М, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Испания Давид Деограсия
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 2Оренбург
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М4 : 1Оренбург
14.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Оренбург1 : 3Спартак М
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Спартак М1 : 2Оренбург
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
19.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Февраль 2019 Спартак М1 : 1Оренбург
28.07.2018 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Спартак М1 : 0Оренбург
03.04.2017 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М3 : 2Оренбург
16.09.2016 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Оренбург1 : 3Спартак М
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Оренбург
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург1 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A 3 : 1Оренбург
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Оренбург
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 2Спартак М
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М2 : 1
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Спартак М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М2 : 3
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 0Спартак М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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