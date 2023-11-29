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Ростов - ЦСКА 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
29 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
ЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов3 : 3ЦСКА
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА4 : 1Ростов
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур ЦСКА4 : 0Ростов
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Ростов3 : 2ЦСКА
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур ЦСКА1 : 3Ростов
03.07.2019 Кубок Матч Премьер 3-й тур ЦСКА1 : 2Ростов
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов1 : 0
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Ростов
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Ростов
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов2 : 1
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 0
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА2 : 3
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1ЦСКА
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА3 : 2
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА3 : 1
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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