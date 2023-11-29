Ростов - ЦСКА 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
29 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|4 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 3
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 3
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 2
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 3
|03.07.2019
|Кубок Матч Премьер
|3-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.