Динамо М - Зенит 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
29 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Зенит, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|15.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 5
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|29.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|4 : 1
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 0
|10.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.