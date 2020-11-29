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Динамо М - Зенит 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
29 Ноября 2023 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Динамо МЗенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Зенит, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит2 : 3Динамо М
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит3 : 1Динамо М
15.03.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Зенит1 : 1 4 : 5Динамо М
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо М0 : 2Зенит
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Динамо М1 : 1Зенит
29.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Зенит4 : 1Динамо М
12.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Зенит3 : 1Динамо М
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Динамо М1 : 0Зенит
06.12.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 0Динамо М
10.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Динамо М0 : 2Зенит
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Динамо М
18.11.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М2 : 1
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М2 : 0
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Динамо М
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М2 : 1
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Зенит3 : 0
18.11.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Зенит
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Зенит1 : 1
04.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 2Зенит
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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