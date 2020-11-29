Мальорка - Кадис 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Кадис, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кадис
Кадис
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|3
|зщ
|Тони Лато
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
|13
|вр
|Давид Хиль
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|22
|зщ
|Хорхе Мере
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|8
|пз
|Алехандро Фернандес
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|11
|нп
|Иван Алехо
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|25
|нп
|Макси Гомес
|21
|нп
|Рохер Марти
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|12.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 0
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|26.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 1
|07.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|1 : 0
|29.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|0 : 0
|28.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|06.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|23.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1