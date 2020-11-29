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Мальорка - Кадис 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Мальорка
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Кадис, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кадис
Кадис
1 Сербия вр Предраг Райкович
15 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
2 Сербия зщ Матия Настасич
3 Испания зщ Тони Лато
18 Испания пз Антонио Санчес
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
17 Канада нп Кайл Ларин
13 Испания вр Давид Хиль
20 Испания зщ Исаак Карселен
22 Испания зщ Хорхе Мере
3 Испания зщ Фали Хименес
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
8 Испания пз Алехандро Фернандес
4 Испания пз Рубен Алькарас
11 Испания нп Иван Алехо
18 Венесуэла нп Дарвин Мачис
25 Уругвай нп Макси Гомес
21 Испания нп Рохер Марти
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Мальорка1 : 0Кадис
28.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Кадис2 : 0Мальорка
05.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Мальорка2 : 1Кадис
31.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Кадис1 : 1Мальорка
26.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Кадис1 : 1Мальорка
07.09.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Мальорка1 : 0Кадис
29.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Мальорка0 : 0Кадис
28.08.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Кадис1 : 1Мальорка
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 1 : 0Мальорка
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 2 : 0Мальорка
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 4Мальорка
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Мальорка0 : 0
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 0Мальорка
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Кадис0 : 3
06.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 1 : 0Кадис
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Кадис2 : 2
23.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 2 : 0Кадис
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Кадис0 : 1

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