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Шеффилд Уэнсдей - Лестер Сити 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
29 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Лестер Сити, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 4
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 1 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лестер Сити2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 0Лестер Сити
03.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лестер Сити0 : 1
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 1 : 2Лестер Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Лестер Сити1 : 0

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