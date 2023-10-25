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Саутгемптон - Бристоль Сити 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
29 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Саутгемптон
Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Бристоль Сити, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Саутгемптон2 : 0Бристоль Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 1Саутгемптон
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Саутгемптон2 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 1Саутгемптон
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Саутгемптон3 : 1
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 2 : 2Саутгемптон
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бристоль Сити3 : 2
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 0 : 0Бристоль Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бристоль Сити1 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 2 : 0Бристоль Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Бристоль Сити0 : 1

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