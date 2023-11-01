01:49 ()
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Суонси Сити 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
29 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Лидс Юнайтед
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Суонси Сити, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
12.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити0 : 1Лидс Юнайтед
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Суонси Сити
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Суонси Сити
21.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Суонси Сити2 : 2Лидс Юнайтед
24.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
03.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Лидс Юнайтед4 : 1
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Суонси Сити2 : 2
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 3 : 2Суонси Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Суонси Сити0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 1Суонси Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити0 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close