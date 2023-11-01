Лидс Юнайтед - Суонси Сити 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
29 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Суонси Сити, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|12.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|13.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 1
|21.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|24.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1