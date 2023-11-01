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Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
29 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Сандерленд1 : 1Хаддерсфилд Таун
02.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 2Сандерленд
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 0Сандерленд
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Сандерленд3 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 0Сандерленд
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Сандерленд3 : 1
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 0Сандерленд
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 0Хаддерсфилд Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 4 : 1Хаддерсфилд Таун
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 4

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