Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
29 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|02.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 4