Ипсвич Таун - Миллуолл 29 Ноября прямая трансляция
29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Миллуолл, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 3
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 0
|02.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 2
|15.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 4
|17.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 3
|13.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 2
|07.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 4
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2