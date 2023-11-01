01:49 ()
Свернуть список

Ипсвич Таун - Миллуолл 29 Ноября прямая трансляция

29 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Ипсвич Таун
Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Миллуолл, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ипсвич Таун2 : 3Миллуолл
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Миллуолл3 : 0Ипсвич Таун
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ипсвич Таун2 : 2Миллуолл
15.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Миллуолл3 : 4Ипсвич Таун
17.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Миллуолл1 : 3Ипсвич Таун
13.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Ипсвич Таун2 : 0Миллуолл
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 0Ипсвич Таун
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ипсвич Таун3 : 2
07.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ипсвич Таун1 : 3
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Миллуолл0 : 3
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 0 : 4Миллуолл
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Миллуолл0 : 1
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 2 : 2Миллуолл
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Миллуолл1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close