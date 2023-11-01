Блэкберн Роверс - Бирмингем Сити 29 Ноября прямая трансляция
29 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Бирмингем Сити, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 0
|31.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|0 : 1
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|07.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|18.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|4 : 0
|08.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|5 : 2
|02.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 2
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|26.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 3
|10.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2