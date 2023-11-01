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Блэкберн Роверс - Бирмингем Сити 29 Ноября прямая трансляция

29 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур
Блэкберн Роверс
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Бирмингем Сити, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бирмингем Сити1 : 0Блэкберн Роверс
31.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка Бирмингем Сити0 : 1Блэкберн Роверс
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Блэкберн Роверс2 : 2Бирмингем Сити
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Бирмингем Сити
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бирмингем Сити1 : 2Блэкберн Роверс
18.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Блэкберн Роверс4 : 0Бирмингем Сити
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Блэкберн Роверс5 : 2Бирмингем Сити
02.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Бирмингем Сити0 : 2Блэкберн Роверс
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Бирмингем Сити2 : 1Блэкберн Роверс
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Бирмингем Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 0 : 3Блэкберн Роверс
10.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
05.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 1 : 3Блэкберн Роверс
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Блэкберн Роверс
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бирмингем Сити2 : 1
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 3 : 1Бирмингем Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бирмингем Сити2 : 2
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 3 : 1Бирмингем Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Бирмингем Сити0 : 2

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