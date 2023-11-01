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Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
29 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада)
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
41 Чехия вр Витек Ванечек
40 Швейцария вр Акира Шмид
88 Канада зщ Кевин Баль
6 США зщ Джон Марино
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
7 Канада зщ Даги Хэмилтон
2 Канада зщ Брендан Смит
43 США зщ Люк Хьюз
24 Канада зщ Колин Миллер
42 Канада нп Кёртис Лазар
13 Швейцария нп Нико Хишир
63 Швеция нп Йеспер Братт
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
86 США нп Джек Хьюз
91 Канада нп Доусон Мерсер
18 Чехия нп Ондржей Палат
11 Канада нп Крис Тирни
14 Канада нп Натан Бастиан
20 Канада нп Майкл Маклауд
10 Швеция нп Александер Хольц
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
6 Канада зщ Райан Пулок
7 США зщ Грант Хаттон
8 Канада зщ Ноа Добсон
24 США зщ Скотт Мейфилд
28 Россия зщ Александр Романов
США зщ Майк Райлли
17 Канада нп Мэтт Мартин
15 Канада нп Кэл Клаттербак
10 Швеция нп Симон Хольмстрём
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
29 США нп Брок Нельсон
21 США нп Кайл Палмьери
13 Канада нп Мэтью Барзал
14 Канада нп Бо Хорват
26 США нп Оливер Вальстрём
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
27 США нп Андерс Ли
53 Канада нп Кейси Сизикас
Главные тренеры
Канада Линди Рафф
Канада Лэйн Ламберт
История личных встреч
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс0 : 3Нью-Джерси Дэвилз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз6 : 5Нью-Йорк Айлендерс
28.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 6Нью-Йорк Айлендерс
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4Нью-Джерси Дэвилз
07.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2Нью-Джерси Дэвилз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 2
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 1 Б
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БНью-Йорк Айлендерс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс

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