Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
29 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|41
|вр
|Витек Ванечек
|40
|вр
|Акира Шмид
|88
|зщ
|Кевин Баль
|6
|зщ
|Джон Марино
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|7
|зщ
|Даги Хэмилтон
|2
|зщ
|Брендан Смит
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|24
|зщ
|Колин Миллер
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|13
|нп
|Нико Хишир
|63
|нп
|Йеспер Братт
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|86
|нп
|Джек Хьюз
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|18
|нп
|Ондржей Палат
|11
|нп
|Крис Тирни
|14
|нп
|Натан Бастиан
|20
|нп
|Майкл Маклауд
|10
|нп
|Александер Хольц
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|6
|зщ
|Райан Пулок
|7
|зщ
|Грант Хаттон
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|24
|зщ
|Скотт Мейфилд
|28
|зщ
|Александр Романов
|зщ
|Майк Райлли
|17
|нп
|Мэтт Мартин
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|29
|нп
|Брок Нельсон
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|27
|нп
|Андерс Ли
|53
|нп
|Кейси Сизикас
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 5
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б