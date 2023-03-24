Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
29 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Флорида Пантерз
Санрайз
|35
|вр
|Илья Самсонов
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|44
|зщ
|Морган Райлли
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|55
|зщ
|Марк Джиордано
|25
|зщ
|Конор Тимминс
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|11
|нп
|Макс Доми
|89
|нп
|Николас Робертсон
|75
|нп
|Райан Ривз
|64
|нп
|Давид Кемпф
|18
|нп
|Ноа Грегор
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|23
|нп
|Мэтт Нис
|16
|нп
|Фрейзер Минтен
|91
|нп
|Джон Таварес
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|41
|вр
|Энтони Столарз
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|17
|нп
|Эван Родригес
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|12
|нп
|Джона Гаджович
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|94
|нп
|Райан Ломберг
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|15
|нп
|Антон Лунделль
|21
|нп
|Ник Казинс
|23
|нп
|Картер Вераге
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Пол Морис
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|13.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|2 : 3 ОТ
|11.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 2
|08.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|05.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|2 : 3
|03.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 1-й матч
|2 : 4
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|30.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|18.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2