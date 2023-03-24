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Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
29 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Флорида Пантерз
Санрайз
35 Россия вр Илья Самсонов
60 США вр Джозеф Уолл
2 Канада зщ Симон Бенуа
78 Канада зщ Ти Джей Броди
44 Канада зщ Морган Райлли
22 США зщ Джейк Маккейб
55 Канада зщ Марк Джиордано
25 Канада зщ Конор Тимминс
19 Швеция нп Калле Йернкрок
11 Канада нп Макс Доми
89 США нп Николас Робертсон
75 Канада нп Райан Ривз
64 Чехия нп Давид Кемпф
18 Канада нп Ноа Грегор
34 США нп Остон Мэттьюс
88 Швеция нп Вильям Нюландер
23 США нп Мэтт Нис
16 Канада нп Фрейзер Минтен
91 Канада нп Джон Таварес
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
41 США вр Энтони Столарз
72 Россия вр Сергей Бобровский
5 Канада зщ Аарон Экблад
42 Швеция зщ Густав Форслинг
62 Канада зщ Брэндон Монтур
77 Финляндия зщ Нико Миккола
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
17 Канада нп Эван Родригес
19 США нп Мэттью Ткачук
9 Канада нп Сэм Беннетт
12 Канада нп Джона Гаджович
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
94 Канада нп Райан Ломберг
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
15 Финляндия нп Антон Лунделль
21 Канада нп Ник Казинс
23 Канада нп Картер Вераге
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Пол Морис
История личных встреч
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Торонто Мэйпл Лифс
13.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
11.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 2-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 3Флорида Пантерз
03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Флорида Пантерз
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
30.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТФлорида Пантерз
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 6Торонто Мэйпл Лифс
18.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 4 ОТФлорида Пантерз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Флорида Пантерз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 3
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Флорида Пантерз

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