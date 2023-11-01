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Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
29 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада)
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Каролина Харрикейнз
Роли
79 Канада вр Картер Харт
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
55 Финляндия зщ Расмус Ристолайнен
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
18 Канада зщ Марк Стаал
8 США зщ Кэм Йорк
26 Канада зщ Шон Уокер
24 США зщ Ник Силер
44 Канада нп Николя Делорье
21 Канада нп Скотт Лотон
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
86 США нп Джоэль Фараби
25 США нп Райан Пилинг
10 США нп Бобби Бринк
48 Канада нп Морган Фрост
74 Канада нп Оуэн Типпетт
11 Канада нп Трэвис Конечны
14 Канада нп Шон Кутюрье
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
89 США нп Кэм Аткинсон
32 Финляндия вр Антти Раанта
52 Россия вр Пётр Кочетков
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
5 США зщ Джейлен Чатфилд
76 США зщ Брэди Шей
22 США зщ Бретт Песке
74 США зщ Джейккоб Славин
8 Канада зщ Брент Бёрнс
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
37 Россия нп Андрей Свечников
58 Канада нп Майкл Бантинг
18 США нп Джек Друри
23 США нп Стефан Ноэсен
48 Канада нп Джордан Мартинук
11 Канада нп Джордан Стаал
71 Швеция нп Йеспер Фаст
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
88 Чехия нп Мартин Нечас
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
24 Канада нп Сет Джарвис
Главные тренеры
США Джон Торторелла
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3Филадельфия Флайерз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3Каролина Харрикейнз
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 5 ОТКаролина Харрикейнз
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 0Филадельфия Флайерз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 5Филадельфия Флайерз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
12.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Филадельфия Флайерз
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
26.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Каролина Харрикейнз
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2Филадельфия Флайерз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1 БФиладельфия Флайерз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 3
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Филадельфия Флайерз
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 2
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 ОТ
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 8
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3Филадельфия Флайерз

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