Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
29 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Каролина Харрикейнз
Роли
|79
|вр
|Картер Харт
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|55
|зщ
|Расмус Ристолайнен
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|18
|зщ
|Марк Стаал
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|26
|зщ
|Шон Уокер
|24
|зщ
|Ник Силер
|44
|нп
|Николя Делорье
|21
|нп
|Скотт Лотон
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|25
|нп
|Райан Пилинг
|10
|нп
|Бобби Бринк
|48
|нп
|Морган Фрост
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|32
|вр
|Антти Раанта
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|76
|зщ
|Брэди Шей
|22
|зщ
|Бретт Песке
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|37
|нп
|Андрей Свечников
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|18
|нп
|Джек Друри
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|11
|нп
|Джордан Стаал
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|88
|нп
|Мартин Нечас
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|24
|нп
|Сет Джарвис
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Род Бриндамор
История личных встреч
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|12.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|26.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3