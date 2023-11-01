Виннипег Джетс - Даллас Старз 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
29 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Даллас Старз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Даллас Старз
Даллас
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|4
|зщ
|Нил Пионк
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|2
|зщ
|Дилан Демело
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|27
|нп
|Николай Элерс
|81
|нп
|Кайл Коннор
|55
|нп
|Марк Шайфли
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|91
|нп
|Коул Перфетти
|36
|нп
|Морган Бэррон
|19
|нп
|Давид Густафссон
|71
|нп
|Аксель Юнссон-Фьелльбю
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|17
|нп
|Адам Лаури
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|7
|нп
|Владислав Наместников
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|55
|зщ
|Томас Харли
|5
|зщ
|Нильс Лундквист
|23
|зщ
|Эса Линделль
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|20
|зщ
|Райан Сутер
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|15
|нп
|Крэйг Смит
|18
|нп
|Сэм Стил
|12
|нп
|Радек Факса
|14
|нп
|Джейми Бенн
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|24
|нп
|Роопе Хинц
|16
|нп
|Джо Павелски
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Питер Дебур
История личных встреч
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|18.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|04.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ