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Виннипег Джетс - Даллас Старз 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
29 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);
Виннипег Джетс
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Даллас Старз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Даллас Старз
Даллас
37 США вр Коннор Хеллебайк
39 Канада вр Лоран Броссуа
5 Канада зщ Бренден Диллон
4 США зщ Нил Пионк
44 Канада зщ Джош Моррисси
2 Канада зщ Дилан Демело
54 США зщ Дилан Сэмберг
88 США зщ Нейт Шмидт
27 Дания нп Николай Элерс
81 США нп Кайл Коннор
55 Канада нп Марк Шайфли
9 США нп Алекс Иафалло
91 Канада нп Коул Перфетти
36 Канада нп Морган Бэррон
19 Швеция нп Давид Густафссон
71 Швеция нп Аксель Юнссон-Фьелльбю
62 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
17 Канада нп Адам Лаури
22 США нп Мэйсон Эпплтон
7 Россия нп Владислав Наместников
41 Канада вр Скотт Уэджвуд
29 США вр Джейк Эттингер
55 Канада зщ Томас Харли
5 Швеция зщ Нильс Лундквист
23 Финляндия зщ Эса Линделль
2 Финляндия зщ Яни Хаканпяя
20 США зщ Райан Сутер
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
15 США нп Крэйг Смит
18 Канада нп Сэм Стил
12 Чехия нп Радек Факса
14 Канада нп Джейми Бенн
53 Канада нп Уайатт Джонстон
63 Россия нп Евгений Дадонов
27 Канада нп Мэйсон Марчмент
91 Канада нп Тайлер Сегин
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
21 США нп Джейсон Робертсон
24 Финляндия нп Роопе Хинц
16 США нп Джо Павелски
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Питер Дебур
История личных встреч
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Даллас Старз
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТВиннипег Джетс
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Даллас Старз
18.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Виннипег Джетс
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 ОТДаллас Старз
24.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТВиннипег Джетс
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 БДаллас Старз
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Даллас Старз
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Виннипег Джетс
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Виннипег Джетс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВиннипег Джетс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 7
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТ
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ

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