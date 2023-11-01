Нэшвилл Предаторз - Питтсбург Пингвинз 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
29 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джордан Самуэль-Томас (Вест Хартфорд, США)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|27
|зщ
|Райан Макдона
|22
|зщ
|Тайсон Бэрри
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|59
|зщ
|Роман Йози
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|45
|зщ
|Александр Каррье
|36
|нп
|Коул Смит
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|26
|нп
|Филип Томасино
|13
|нп
|Яков Тренин
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|18
|нп
|Лиам Фуди
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|75
|нп
|Юусо Пярссинен
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|9
|нп
|Филип Форсберг
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|14
|нп
|Густав Нюквист
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|5
|зщ
|Райан Ши
|17
|нп
|Брайан Раст
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
|20
|нп
|Ларс Эллер
|63
|нп
|Радим Зогорна
|77
|нп
|Джефф Картер
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|83
|нп
|Мэтт Ньето
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Майк Салливан
История личных встреч
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|28.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|12.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|08.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2