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Нэшвилл Предаторз - Питтсбург Пингвинз 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
29 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джордан Самуэль-Томас (Вест Хартфорд, США)
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
74 Финляндия вр Юусе Сарос
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
27 США зщ Райан Макдона
22 Канада зщ Тайсон Бэрри
57 Канада зщ Данте Фаббро
59 Швейцария зщ Роман Йози
3 Канада зщ Жереми Лозон
45 Канада зщ Александр Каррье
36 США нп Коул Смит
47 США нп Майкл Маккэррон
26 Канада нп Филип Томасино
13 Россия нп Яков Тренин
10 Канада нп Колтон Сиссонс
18 Канада нп Лиам Фуди
44 США нп Кифер Шервуд
75 Финляндия нп Юусо Пярссинен
77 Канада нп Люк Евангелиста
9 Швеция нп Филип Форсберг
90 Канада нп Райан О'Райлли
14 Швеция нп Густав Нюквист
35 Канада вр Тристан Джерри
39 США вр Алекс Неделькович
58 Канада зщ Крис Летанг
27 Канада зщ Райан Грейвз
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
7 Канада зщ Джон Людвиг
5 США зщ Райан Ши
17 США нп Брайан Раст
10 США нп Дрю О'Коннор
87 Канада нп Сидни Кросби
59 США нп Джейк Гюнцель
71 Россия нп Евгений Малкин
19 Канада нп Райлли Смит
43 Канада нп Дженсен Харкинс
20 Дания нп Ларс Эллер
63 Чехия нп Радим Зогорна
77 Канада нп Джефф Картер
55 США нп Ноэль Аччари
83 США нп Мэтт Ньето
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
США Майк Салливан
История личных встреч
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 0Нэшвилл Предаторз
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 3Питтсбург Пингвинз
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Питтсбург Пингвинз
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 4Нэшвилл Предаторз
28.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5Питтсбург Пингвинз
30.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 3Нэшвилл Предаторз
22.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 2 БПиттсбург Пингвинз
12.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 БПиттсбург Пингвинз
08.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0Нэшвилл Предаторз
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 8Нэшвилл Предаторз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Питтсбург Пингвинз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 1
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 0
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Питтсбург Пингвинз

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