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Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
29 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада)
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
США Грег Кронин
История личных встреч
12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Ванкувер Кэнакс
20.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Ванкувер Кэнакс
09.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 ОТАнахайм Дакс
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс8 : 5Анахайм Дакс
20.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 7Анахайм Дакс
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2 ОТВанкувер Кэнакс
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 1Ванкувер Кэнакс
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТАнахайм Дакс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5Анахайм Дакс
02.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1 ОТВанкувер Кэнакс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Ванкувер Кэнакс
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Ванкувер Кэнакс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Ванкувер Кэнакс
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 1
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Анахайм Дакс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 5
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2

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