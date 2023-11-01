Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
29 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Грег Кронин
История личных встреч
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|09.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2