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Чикаго Блэкхоукс - Сиэтл Кракен 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
29 Ноября 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);
Чикаго Блэкхоукс
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Сиэтл Кракен, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 3Чикаго Блэкхоукс
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 8Сиэтл Кракен
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 4Сиэтл Кракен
08.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 2Сиэтл Кракен
18.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2 БЧикаго Блэкхоукс
18.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 4Чикаго Блэкхоукс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТ
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 3Чикаго Блэкхоукс
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Чикаго Блэкхоукс
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 1
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТ
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Сиэтл Кракен
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3 Б

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