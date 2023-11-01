Чикаго Блэкхоукс - Сиэтл Кракен 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
29 Ноября 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Сиэтл Кракен, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 8
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|08.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|18.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|18.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б