Аризона Койотс - Тампа-Бэй Лайтнинг 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
29 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Джон Купер
История личных встреч
|16.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 Б
|01.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|19.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|27.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4