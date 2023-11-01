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Аризона Койотс - Тампа-Бэй Лайтнинг 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
29 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Аризона Койотс
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Джон Купер
История личных встреч
16.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 0 БТампа-Бэй Лайтнинг
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Аризона Койотс
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
29.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 1Аризона Койотс
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс7 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
10.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 0Аризона Койотс
19.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Аризона Койотс
28.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс7 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
27.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Аризона Койотс
15.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Аризона Койотс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 6
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Аризона Койотс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Аризона Койотс
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 8Тампа-Бэй Лайтнинг
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТ
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТ
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 4

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