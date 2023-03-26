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Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
29 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада)
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
15.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Эдмонтон Ойлерз2 : 5Вегас Голден Найтс
13.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс4 : 3Эдмонтон Ойлерз
11.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Эдмонтон Ойлерз4 : 1Вегас Голден Найтс
09.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз1 : 5Вегас Голден Найтс
07.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс1 : 5Эдмонтон Ойлерз
04.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс6 : 4Эдмонтон Ойлерз
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 7Эдмонтон Ойлерз
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4 ОТВегас Голден Найтс
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4Эдмонтон Ойлерз
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз8 : 2
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Эдмонтон Ойлерз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Эдмонтон Ойлерз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Эдмонтон Ойлерз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Эдмонтон Ойлерз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТВегас Голден Найтс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 2
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вегас Голден Найтс
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТВегас Голден Найтс

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