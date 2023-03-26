Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
29 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|15.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|2 : 5
|13.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 3
|11.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|4 : 1
|09.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|1 : 5
|07.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 5
|04.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 1-й матч
|6 : 4
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ