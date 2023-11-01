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Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
29 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
29 Канада вр Марк-Андре Флёри
32 Швеция вр Филип Густавссон
33 США зщ Алекс Голигоски
24 США зщ Зак Богосян
5 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
46 Канада зщ Джаред Сперджен
25 Швеция зщ Юнас Бродин
7 США зщ Брок Фэйбер
14 Швеция нп Йоэль Эрикссон Эк
21 США нп Брэндон Дьюхейм
26 Канада нп Коннор Дьюар
10 США нп Винни Леттьери
17 Канада нп Маркус Фолиньо
89 Канада нп Фредерик Годро
20 США нп Пэт Марун
90 Швеция нп Маркус Юханссон
12 США нп Мэтт Болди
97 Россия нп Кирилл Капризов
23 Австрия нп Марко Росси
36 Норвегия нп Матс Цуккарелло
30 Канада вр Джоэль Хофер
50 Канада вр Джордан Биннингтон
6 Канада зщ Марко Сканделла
75 Канада зщ Тайлер Такер
47 США зщ Тори Крюг
72 США зщ Джастин Фолк
4 США зщ Ник Ледди
55 Канада зщ Колтон Парэйко
15 Чехия нп Якуб Врана
13 Россия нп Алексей Торопченко
70 Швеция нп Оскар Сундквист
79 Канада нп Сэмми Бле
10 Канада нп Брэйден Шенн
42 Финляндия нп Каспери Капанен
20 США нп Брэндон Саад
12 США нп Кевин Хейз
25 Канада нп Джордан Кайру
89 Россия нп Павел Бучневич
18 Канада нп Роберт Томас
63 Канада нп Джейк Нейборс
Главные тренеры
Канада Дин Эвасон
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 3Сент-Луис Блюз
16.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 8Миннесота Уайлд
09.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 3Сент-Луис Блюз
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Миннесота Уайлд
05.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз4 : 2Миннесота Уайлд
13.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч Сент-Луис Блюз5 : 1Миннесота Уайлд
11.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Миннесота Уайлд2 : 5Сент-Луис Блюз
08.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Сент-Луис Блюз5 : 2Миннесота Уайлд
07.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Сент-Луис Блюз1 : 5Миннесота Уайлд
05.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Миннесота Уайлд6 : 2Сент-Луис Блюз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Миннесота Уайлд
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 ОТ
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БМиннесота Уайлд
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 8
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сент-Луис Блюз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 8
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Сент-Луис Блюз
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Сент-Луис Блюз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Сент-Луис Блюз

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