Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
29 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|32
|вр
|Филип Густавссон
|33
|зщ
|Алекс Голигоски
|24
|зщ
|Зак Богосян
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
|46
|зщ
|Джаред Сперджен
|25
|зщ
|Юнас Бродин
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
|21
|нп
|Брэндон Дьюхейм
|26
|нп
|Коннор Дьюар
|10
|нп
|Винни Леттьери
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|89
|нп
|Фредерик Годро
|20
|нп
|Пэт Марун
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|12
|нп
|Мэтт Болди
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|23
|нп
|Марко Росси
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|75
|зщ
|Тайлер Такер
|47
|зщ
|Тори Крюг
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|4
|зщ
|Ник Ледди
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|15
|нп
|Якуб Врана
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|79
|нп
|Сэмми Бле
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|42
|нп
|Каспери Капанен
|20
|нп
|Брэндон Саад
|12
|нп
|Кевин Хейз
|25
|нп
|Джордан Кайру
|89
|нп
|Павел Бучневич
|18
|нп
|Роберт Томас
|63
|нп
|Джейк Нейборс
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 8
|09.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|01.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|13.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 6-й матч
|5 : 1
|11.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|2 : 5
|08.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|5 : 2
|07.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|1 : 5
|05.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|6 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1