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Васко да Гама - Коринтианс 29 Ноября прямая трансляция

29 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 36-й тур
Васко да Гама
Коринтианс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Васко да Гама - Коринтианс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Коринтианс
Сан-Паулу
Главные тренеры
Аргентина Рамон Диас
Бразилия Мано Менезес
История личных встреч
30.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Коринтианс3 : 1Васко да Гама
21.02.2021 Бразилия - Серия А 37-й тур Коринтианс0 : 0Васко да Гама
22.10.2020 Бразилия - Серия А 18-й тур Васко да Гама1 : 2Коринтианс
29.09.2019 Бразилия - Серия А 22-й тур Коринтианс1 : 0Васко да Гама
05.05.2019 Бразилия - Серия А 3-й тур Васко да Гама1 : 1Коринтианс
18.11.2018 Бразилия - Серия А 35-й тур Коринтианс1 : 0Васко да Гама
29.07.2018 Бразилия - Серия А 16-й тур Васко да Гама1 : 4Коринтианс
17.09.2017 Бразилия - Серия А 24-й тур Коринтианс1 : 0Васко да Гама
08.06.2017 Бразилия - Серия А 5-й тур Васко да Гама2 : 5Коринтианс
20.11.2015 Бразилия - Серия А 35-й тур Васко да Гама1 : 1Коринтианс
26.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур 0 : 0Васко да Гама
23.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 2 : 2Васко да Гама
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Васко да Гама2 : 1
07.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Васко да Гама1 : 0
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 0 : 2Васко да Гама
25.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Коринтианс1 : 5
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 0 : 1Коринтианс
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Коринтианс1 : 1
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур 1 : 0Коринтианс
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Коринтианс1 : 0

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