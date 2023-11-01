Васко да Гама - Коринтианс 29 Ноября прямая трансляция
29 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 36-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Васко да Гама - Коринтианс, которое состоится 29 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Коринтианс
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Рамон Диас
|Мано Менезес
История личных встреч
|30.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|21.02.2021
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|22.10.2020
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|29.09.2019
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|05.05.2019
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|18.11.2018
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|29.07.2018
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|1 : 4
|17.09.2017
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|08.06.2017
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|2 : 5
|20.11.2015
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|23.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|07.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 5
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0