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Штурм - Ракув 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 5-й тур
Штурм
Ракув

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Ракув, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур-Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ПольшаДавид Шварга
История личных встреч
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турРакув0 : 1Штурм
25.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 15-й турШтурм2 : 0
12.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 14-й тур0 : 3Штурм
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа D. 4-й тур1 : 0Штурм
05.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 13-й тур3 : 1Штурм
02.11.2023Кубок Австрии1/8 финала2 : 3Штурм
25.11.2023Польша - Экстракласса16-й турРакув1 : 1
12.11.2023Польша - Экстракласса15-й тур1 : 1Ракув
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа D. 4-й тур2 : 1Ракув
05.11.2023Польша - Экстракласса14-й турРакув5 : 0
29.10.2023Польша - Экстракласса13-й турРакув1 : 1

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