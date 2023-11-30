Штурм - Ракув 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Ракув, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур-Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Давид Шварга
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 15-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 14-й тур
|0 : 3
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 13-й тур
|3 : 1
|02.11.2023
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|2 : 3
|25.11.2023
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|5 : 0
|29.10.2023
|Польша - Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1