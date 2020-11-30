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Спарта П - Бетис 30 Ноября прямая трансляция

30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 5-й тур
Спарта П
Бетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Бетис, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 2-й турБетис2 : 1Спарта П
26.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 16-й турСпарта П2 : 0
12.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 15-й тур0 : 1Спарта П
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа C. 4-й тур2 : 1Спарта П
04.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 14-й турСпарта П2 : 0
29.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 13-й тур3 : 1Спарта П
26.11.2023Испания - Примера14-й турБетис1 : 0
12.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Бетис
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа C. 4-й турБетис4 : 1
04.11.2023Испания - Примера12-й турБетис2 : 0
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд1 : 12Бетис

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