Спарта П - Бетис 30 Ноября прямая трансляция
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Бетис, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 16-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 15-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 14-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 13-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 4-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 12