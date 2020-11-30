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Маккаби Х - Ренн 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 5-й тур
Маккаби Х
Ренн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Ренн, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Ренн
Ренн, Франция
Главные тренеры
ИзраильМессай Дего
ИзраильМессай Дего
ФранцияБруно Женезио
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й турРенн3 : 0Маккаби Х
25.11.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 1-й турМаккаби Х2 : 1
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 4-й турМаккаби Х1 : 2
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 2-й турМаккаби Х0 : 0
01.10.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й тур2 : 3Маккаби Х
27.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 4-й турМаккаби Х1 : 1
26.11.2023Франция - Лига 113-й турРенн3 : 1
12.11.2023Франция - Лига 112-й турРенн0 : 1
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 4-й турРенн3 : 1
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур2 : 0Ренн
29.10.2023Франция - Лига 110-й турРенн1 : 1

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