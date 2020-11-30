Маккаби Х - Ренн 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Ренн, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Ренн
Ренн, Франция
Главные тренеры
|Мессай Дего
|Мессай Дего
|Бруно Женезио
|Бруно Женезио
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1