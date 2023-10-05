Аталанта - Спортинг 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Спортинг, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|8 : 0
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|30.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2