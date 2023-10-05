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Аталанта - Спортинг 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 5-й тур
Аталанта
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Спортинг, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турСпортинг1 : 2Аталанта
25.11.2023Италия - Серия А13-й турАталанта1 : 2
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур1 : 1Аталанта
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа D. 4-й турАталанта1 : 0
04.11.2023Италия - Серия А11-й турАталанта1 : 2
30.10.2023Италия - Серия А10-й тур0 : 3Аталанта
26.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаСпортинг8 : 0
12.11.2023Португалия - Примейра11-й тур2 : 1Спортинг
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа D. 4-й турСпортинг2 : 1
05.11.2023Португалия - Примейра10-й турСпортинг3 : 2
30.10.2023Португалия - Примейра9-й тур0 : 2Спортинг

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