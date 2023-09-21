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АЕК Афины - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 5-й тур
АЕК Афины
Брайтон энд Хоув Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа B. 1-й турБрайтон энд Хоув Альбион2 : 3АЕК Афины
26.11.2023Греция - Суперлига12-й тур0 : 1АЕК Афины
12.11.2023Греция - Суперлига11-й турАЕК Афины3 : 0
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа B. 4-й турАЕК Афины0 : 2
04.11.2023Греция - Суперлига10-й тур1 : 1АЕК Афины
30.10.2023Греция - Суперлига9-й турАЕК Афины2 : 0
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 1
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа B. 4-й тур0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 1

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