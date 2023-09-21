АЕК Афины - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|2 : 3
|26.11.2023
|Греция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|30.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1