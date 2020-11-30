Рейнджерс - Арис 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Арис, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
|Майкл Бил
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 14-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 13-й тур
|0 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
|01.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|0 : 5
|25.11.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 12-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 11-й тур
|4 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 4-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 10-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 9-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Чемпионат» – о ситуации в группах за два матча до конца стадии.Кокорину и «Арису» ещё надо попотеть Расклады на выход из групп Лиги Европы. Миранчук и «Аталанта» — в плей-офф, «Байер» — тоже 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы: «Рейнджерс» — «Арис». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.