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Рейнджерс - Арис 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 5-й тур
Рейнджерс
Арис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Арис, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
АнглияМайкл Бил
БеларусьАлексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 2-й турАрис2 : 1Рейнджерс
26.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 14-й тур1 : 1Рейнджерс
12.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 13-й тур0 : 2Рейнджерс
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа C. 4-й турРейнджерс2 : 1
05.11.2023Шотландия - Кубок лиги1/2 финала1 : 3Рейнджерс
01.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 11-й тур0 : 5Рейнджерс
25.11.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 12-й турАрис1 : 0
12.11.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 11-й тур4 : 1Арис
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа C. 4-й тур4 : 1Арис
04.11.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 10-й турАрис2 : 1
30.10.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 9-й тур0 : 1Арис
Текстовая трансляция
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Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Чемпионат» – о ситуации в группах за два матча до конца стадии.Кокорину и «Арису» ещё надо попотеть Расклады на выход из групп Лиги Европы. Миранчук и «Аталанта» — в плей-офф, «Байер» — тоже 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы: «Рейнджерс» — «Арис». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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