ТСЦ - Вест Хэм Юнайтед 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТСЦ - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Жарко Лазетич
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|0 : 4
|12.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|1 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|5 : 0
|05.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1