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ТСЦ - Вест Хэм Юнайтед 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 5-й тур
ТСЦ
Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТСЦ - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
СербияЖарко Лазетич
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа A. 1-й турВест Хэм Юнайтед3 : 1ТСЦ
25.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 16-й тур0 : 4ТСЦ
12.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 15-й турТСЦ1 : 2
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 4-й тур5 : 0ТСЦ
05.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 14-й тур0 : 2ТСЦ
01.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 8-й тур1 : 1ТСЦ
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур1 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турВест Хэм Юнайтед3 : 2
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 4-й турВест Хэм Юнайтед1 : 0
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур3 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаВест Хэм Юнайтед3 : 1

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