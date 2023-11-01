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Вильярреал - Панатинаикос 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 5-й тур
Вильярреал
Панатинаикос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Панатинаикос, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
СербияИван Йованович
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й турПанатинаикос2 : 0Вильярреал
10.03.2009Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчПанатинаикос1 : 2Вильярреал
25.02.2009Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчВильярреал1 : 1Панатинаикос
26.11.2023Испания - Примера14-й турВильярреал3 : 1
22.11.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВВильярреал
12.11.2023Испания - Примера13-й тур3 : 1Вильярреал
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 4-й тур1 : 2Вильярреал
05.11.2023Испания - Примера12-й турВильярреал2 : 3
26.11.2023Греция - Суперлига12-й тур2 : 0Панатинаикос
12.11.2023Греция - Суперлига11-й тур0 : 1Панатинаикос
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 4-й тур3 : 1Панатинаикос
04.11.2023Греция - Суперлига10-й тур1 : 2Панатинаикос
29.10.2023Греция - Суперлига9-й турПанатинаикос5 : 0

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