Вильярреал - Панатинаикос 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Панатинаикос, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Марселино Гарсия Тораль
|Иван Йованович
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|10.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|25.02.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|22.11.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|26.11.2023
|Греция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|0 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|5 : 0