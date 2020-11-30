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Шериф - Славия П 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 5-й тур
Шериф
Славия П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Славия П, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
ИталияРоберто Бордин
ЧехияЙиндржих Трпишовски
История личных встреч
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 2-й турСлавия П6 : 0Шериф
05.08.2009Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчСлавия П1 : 1Шериф
29.07.2009Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчШериф0 : 0Славия П
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа G. 4-й тур2 : 1Шериф
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 3-й турШериф1 : 1
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 2-й турСлавия П6 : 0Шериф
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа G. 1-й турШериф1 : 2
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчШериф2 : 1
25.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 16-й турСлавия П2 : 1
12.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 15-й тур1 : 3Славия П
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа G. 4-й турСлавия П2 : 0
05.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 14-й турСлавия П1 : 2
29.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 13-й тур0 : 2Славия П

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