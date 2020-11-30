Шериф - Славия П 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Славия П, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Роберто Бордин
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|6 : 0
|05.08.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|29.07.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 4-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|6 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|25.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 16-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 15-й тур
|1 : 3
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 14-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 13-й тур
|0 : 2